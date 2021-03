Landsberg: Helfer fürs Homeschooling gesucht

Homeschooling – zur Zeit der Stressfaktor für viele Kinder und ihre Eltern. Deshalb möchte das Landratsamt in Landsberg helfen und sucht jetzt nach freiwilligen Helferinnen und Helfern. Egal ob Menschen mit Erfahrung als Nachhilfelehrer, pensionierte Lehrkräfte oder Schüler an einer weiterführenden Schule, jeder ist willkommen – bestimmte Voraussetzungen gibt es keine. Wer Hilfe beim Homeschooling braucht oder helfen will, findet kann sich bei folgenden Kontakten melden:

Stefanie v. Valta ( Integration u. Bildungskoordination für Neuzugewanderte: 08191/129 1398 )

Brigitte Schlecht ( Koordinationsstelle Engagierter Bürger: 08191/129 1559 )

https://www.keb-land-kreis-landsberg.de/mitmachen/vermittlungsdatenbank/