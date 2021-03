Das Team des Jugendzentrums Landsberg bietet in den Osterferien eine Ferienbetreuung für Grundschulkinder und Schülerinnen und Schüler der Klassen 5-7 an. Die Ferienbetreuung in den Osterferien findet von Montag, 29.03. bis Donnerstag, 01.04.2021 immer von 8 bis 17 Uhr statt. Die Anmeldung ist ab sofort auf der Website www.juze-landsberg.de möglich.