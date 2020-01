Ein Kalender mit Motiven aus der Heimat – und damit auch noch etwas Gutes tun. Die Schüler des Dominikus-Zimmermanns-Gymnasiums hier in Landsberg haben einen solchen Kalender selbst gemacht. Dafür haben sie sich in Zeichnungen und Malereien mit Wahrzeichen und Plätzen in Landsberg auseinandergesetzt. Und den Kalender könnt Ihr jetzt für fünf Euro zum Beispiel in der Touristen-Information oder in der Buchhandlung Osiander kaufen. Der Erlös geht dann in den Sozialfonds der Stadt.