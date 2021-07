Solang es am Wochenende nicht wieder gewittert, macht am Samstag der Lechstrand in Landsberg wieder auf. Vorbereitet ist auf jeden Fall schon alles, so der Bäderbetriebsleiter der Stadtwerke. Es gibt außerdem einige kuriose Einschränkungen: Alle unter 16-Jährigen dürfen nicht an den Strand – auch nicht mit den Eltern. Der Grund dafür sei juristisch, so Bäderleiter. Ob das auch weiter so bleibt, wisse man jetzt aber noch nicht.