Deutschlandweit fehlen Hunderttausende Erzieher. Und der Fachkräftemangel hat nun immer öfters praktische Konsequenzen. In der Kita am Wiesenring in Landsberg wurden jetzt zwei von seinen vier Gruppen vorübergehend geschlossen, weil das Personal fehlt. Wann die Gruppen wieder aufmachen können, ist laut dem Landsberger Tagblatt noch nicht klar. Und es gibt bisher auch noch keine Notbetreuung. Das Landratsamt arbeite nun mit der Stadt Landsberg an einer Lösung.