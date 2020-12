Landsberg: Klinik veröffentlicht Kreissaalfilm

Viele werdende Eltern stehen vor der Frage, welcher Klinik sie sich bei der Geburt ihrer Kinder anvertrauen. Aktuell ist es aber natürlich kaum möglich für die Krankenhäuser die Eltern durch einen Kreissaal zu führen und sich zu präsentieren. In Landsberg hat das Klinikum deshalb jetzt einen 15-minütigen Film gedreht – der gibt den werdenden Eltern Einblicke in die kinderärztliche Versorgung, den Kreissaal und auch in die erste Zeit auf Station. Eine Geburt sei zwar immer ein Wagnis aber mit dem Film können Eltern deutlich gelassener sein, so Chefärztin Kerler. Den Film könnt Ihr Euch hier anschauen: