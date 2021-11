Landsberg: Lions Club versteigert Gemälde für einen guten Zweck

Kunst aus der Heimat ersteigern und dabei noch gutes Tun. Das geht ab Samstag beim Lions Club hier in Landsberg. Denen wurden nämlich mehrere Gemälde und Kunstdrucke gespendet, alle mit Motiven aus der Lech-Region. Am Samstagvormittag werden sie in der Säulenhalle der Öffentlichkeit vorgestellt, und ab dann können bereits erste Gebote abgegeben werden. Am 28. November ist dann die öffentliche Versteigerung. Die Einnahmen werden gespendet, entweder als Hochwasserhilfe für das Ahrtal oder für die Erweiterung des Kinderhospizes in Polling.