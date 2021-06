Landsberg: Live in den Arkaden startet

Musik unter freiem Himmel – das ist das Motto von der Festivalreihe „Live in den Arkaden“ in Landsberg. Und die startet wieder am Freitag mit Live-Musik und einem Flohmarkt. Der Singer-Songwriter Martin Schlögl wird seine Lieder spielen, während man im Säulenhof des Jesuitenkollegs umherschlendern kann. Dazu verkauft das Herkomer Museum noch Essen und Trinken. Insgesamt drei Termine gibt’s für „Live in den Arkaden“ – auch 2. Juli und dem 6. August gibt es wieder Musik zu hören. Der Eintritt ist kostenlos – am Freitag geht es um 16 Uhr los.