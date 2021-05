Landsberg: Nach tödlicher Attacke: Drei Tatverdächtige festgenommen

Vier Tage nach dem tödlichen Angriff auf einen 26-Jährigen in Landsberg gibt es neue Erkenntnisse. Wie die Polizei erst heute mitgeteilt hat, wurden gestern drei 24-jährige Männer festgenommen. Einer davon konnte von der Polizei in Augsburg gefasst werden, die zwei anderen in Ungarn. Das Opfer wurde am Samstagabend auf einem Parkplatz vor einem Wohnblock gefunden und in ein Krankenhaus gebracht. Am Montag ist er dort leider verstorben – gegen die drei Verdächtigen wird nun wegen Mordverdachts ermittelt.