Landsberg: Neuer Schulwegplan 2021

Wie kommen die Abc-Schützen in Landsberg sicher in die Schule? Damit zum Schulstart im September nichts passiert, hat die Stadt nun in Zusammenarbeit mit Ordnungsamt und Polizei den aktuellsten Schulwegeplan veröffentlicht. Darin finden Eltern alle Ampeln, Unterführungen und Zebrastreifen. So können Eltern und Kinder zusammen den besten Schulweg suchen. Die Stadt Landsberg weißt in diesem Zusammenhang auch darauf hin, dass der sicherste Weg nicht unbedingt der Kürzeste ist. Der Plan gibts auf hier zum Download.