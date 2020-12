Landsberg: Polizei warnt vor Fake-Shops im Internet

Weihnachten steht vor der Tür – aber viele kaufen ihre Geschenke heuer wegen Corona im Internet. Die Polizei hier in Landsberg warnt deshalb vor Betrügern – auch im Internet müsse man genau aufpassen. Vor allem hinter besonders günstigen Angeboten steckten oft sogenannte Fake-Shops. Kann man seine Waren nur per Vorkasse bezahlen, sei das ein Hinweis auf einen Shop von Betrügern, so die Polizei. Wer unsicher ist soll den Namen des Shops einmal googlen und Erfahrungen anderer Käufer lesen. Ist man doch auf einen Betrug reingefallen, solle man sich in jedem Fall bei der Polizei melden.