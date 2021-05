Das Lechwehr in Landsberg gibt es jetzt auch als Briefmarkenmotiv! Insgesamt vier verschiedene Motive aus Landsberg kann man nun als LMF-Briefmarke kaufen. Zu sehen gibt es unter anderem auch den Brunnen am Hauptplatz und den Schmalzturm im Sonnenuntergang. Mit den Briefmarken kann man die schöne Stadt nun auch von außerhalb bewundern. Zu kaufen gibt es die Marken im DERPART Reisebüro am Hauptplatz.