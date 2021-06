Passend zum Start in die Badesaison hat der Landkreis Landsberg noch einmal die Wasserqualität seiner Seen überprüft und kommt zum Ergebnis – alles ausgezeichnet. Die Wassertemperatur im Ammersee zeige sich mit 21 Grad auch von seiner besten Seite, so das Landratsamt. Alle 17 Badestellen im Landkreis würden im Vier-Wochen-Rhythmus weiterhin untersucht.