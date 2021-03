Landsberg: Snowdance Film Festival startet

Das Snowdance Independent Film Festival aus Landsberg hat sich in der internationalen Filmwelt schon einen Namen gemacht. Und trotz Corona findet es auch in diesem Jahr wieder statt – natürlich aber nur online. Ab morgen könnt Ihr rund eine Woche lang alle Filme und das tägliche Live-Event auf der Webseite anschauen. Egal wann, egal wo – alles was ihr braucht, ist Internet und ein gültiges Ticket. Das bekommt ihr auf der Webseite des Festivals. Zu sehen gibt es über 50 hochwertige Filme aus der ganzen Welt. Egal ob Comedy, Drama, Thriller, Horror, Dokus, lang, kurz. Für jeden ist etwas dabei. Alle Infos zum Snowdance Festival findet ihr hier.