Am Wochenende wird wieder der rote Teppich in Landsberg ausgerollt: am Samstag beginnt das Snowdance Filmfestival – ein Festival mit Independent-Filmen – also unabhängigen Filmen von frei denkenden Filmemachern. Und während des Festivals bis zum 2. Februar sucht der Film dann die ganze Stadt heim – neben Filmen aus aller Welt gibt es Konzerte, Lesungen, Wokshops oder Kurzfilmnächte. Auch in diesem Jahr werden wieder tausende Besucher erwartet. Mehr zum Programm findet ihr auf unserer Homepage.