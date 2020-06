Landsberg: Sommermarkt auf Schloss Kaltenberg

Auch wenn das Kaltenberger Ritterturnier in diesem Jahr ausfallen muss. Das Schloss Kaltenberg ist in diesem Sommer trotzdem an jedem Wochenende einen Ausflug wert. Ab sofort findet nämlich immer von Freitag bis Sonntag der Sommermarkt statt. Da gibt es zum Beispiel feine Seifen von der Seifensiederin, edle Rentierfelle, handgearbeitete Masken, Ritterspielzeug und auch das eine oder andere kulinarische Schmankerl wie geräucherte Wurst-Spezialitäten. Und damit die Kleinen auch was erleben können, gibt es auch ganz viele Spielstationen – wie Wurfbuden oder einen Maltempel. Der Markt hat immer von 11.30 Uhr bis 19.30 Uhr offen. Der Eintritt der ist frei.