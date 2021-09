Landsberg: Stadt sucht Christbaumspender

Draußen wird es langsam herbstlich und manche trauern vielleicht noch dem Sommer hinterher. Aber hier in Landsberg denkt die Stadt schon an Weihnachten. Genauer: an Christbäume. Landsberg will nämlich auch in diesem wieder im ganzen Stadtgebiet Weihnachtsbäume aufstellen. Und die kommen traditionellerweise aus den Landsberger Gärten. Deshalb sucht die Stadt jetzt Besitzer potenzieller Christbäume in Landsberg und der näheren Umgebung, die ihre Nadelbäume gerne loswerden möchten. Das Entfernen übernimmt die Stadt kostenlos. Christbaumspender können sich unter der Telefonnummer 0819 / 128 414 an den Bauhof wenden.