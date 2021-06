In einem Monat sind erst einmal Sommerferien, im September beginnt das neue Schuljahr – der Landkreis Landsberg will trotzdem auf Nummer sichergehen und vorsorgen. Die Stadt ist derzeit wieder auf der Suche nach Schulweghelfern für das kommende Schuljahr. Erwachsene, Eltern oder Großeltern helfen den jüngsten Schülern dann in der Früh wieder auf dem Weg zur Schule sicher über gefährliche Straßen. Wer Schulweghelfer werden möchte, kann sich direkt bei der Stadt unter der 08191/128-283 melden.