Landsberg: Stadtführungen für Kinder

Wie hat sich Landsberg im Mittelalter gegen seine Feinde verteidigt? Und was passiert, wenn die Stadt zu groß für ihre Mauern wird? Alles rund um den Schutz der Stadt im Mittelalter können Kinder und Jugendliche heute hier in Landsberg erfahren – bei einer Stadtführung zum Mitmachen. Am Mittwoch erkunden die Kinder dann zusammen mit einem Stadtführer mittelalterliche Häuser. Und am Freitag wird nach Spuren von Handwerkern und Händlern gesucht.

Weitere Infos bekommt ihr hier. Kinder sollen einen karierten DIN A4-Block und Stifte mitnehmen. Die Führung kostet 10 Euro pro Person, bei Buchung aller drei Führungen 25 Euro. Anmelden kann man sich bei der Tourist-Information unter der Telefonnummer: 08191 / 128 246