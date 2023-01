Landsberg sucht ehrenamtliche Biberberater

Das Landratsamt hier in Landsberg hat gerade einen Job für echte Natur- und Tierliebhaber zu vergeben. Es wird nämlich ein ehrenamtlicher Biberberater gesucht. Dafür muss man auch kein ausgewiesener Experte für die Nagetiere sein, Interesse und Engagement am Naturschutz reicht schon aus. Die Ausbildung übernimmt der Landkreis. Biber sorgen entlang der Bäche und Flüsse immer wieder für Probleme. Biberberater sollen hier vermitteln und Lösungen erarbeiten. Eure Bewerbung könnt ihr an naturschutz@lra-ll.bayern.de schicken.