Landsberg: U18-Wahl startet mit Gewinnspiel

Die Bundestagswahl ist zwar erst in knapp zwei Wochen. Hier in Landsberg sind aber jetzt schon die Wahllokale geöffnet. Allerdings für die U18-Wahl. Bis zum Freitag können alle Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren ihre Stimme in verschiedenen Wahllokalen abgeben. Und als kleinen Anreiz gibt es hier im Landkreis auch noch ein Quiz, bei dem die jungen Wähler viele Preise gewinnen können. Zum Beispiel Gutscheine für den Hochseilgarten in Utting, den Filmpalast Kaufering oder Eintrittskarten für einen Poetry-Slam.

Hier bekommt ihr weitere Infos zum Gewinnspiel!

Diese Wahllokale könnt ihr in Landsberg nutzen: