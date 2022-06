Lange Nacht des Waldes am 25. Juni

Ein Wald, das sind nicht einfach nur viele Bäume nebeneinander. Wie spannend Wald sein kann, das zeigt die Stadt Dachau wieder an diesem Samstag bei der Langen Nacht des Waldes. Zwischen 18 und 22 Uhr gibt es ein abwechslungsreiches Programm mit Waldtheater, Vogelbeobachtung, Barfußpfad oder einer Waldführung. Parallel dazu gibt es das große Sonnwendfeuer, natürlich auch mit Stockbrot-Backen. Die Veranstaltung ist kostenlos. Anmelden muss man sich nur für das Waldtheater und das per Mail an info@michaela-soiderer.de.