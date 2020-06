Langenbach: 12-Jährige kracht mit Auto in Mauer

In Langenbach im Landkreis Freising ist eine Spritztour an einer Ladenmauer geendet – was wohl daran lag, dass die Fahrerin erst 12 Jahre alt war. Sie nahm am Samstagabend während einer Familienfeier den Autoschlüssel ihres Vaters und wollte eine Spritztour mit ihrem siebenjährigen Cousin machen. Sie kam dann auch etwa 50 Meter weit. Beim Wenden krachte sie allerdings gegen die Hausmauer eines Ladens. Der Sachschaden beläuft sich dabei auf etwa 3000 Euro. Die beiden Kleinen kamen mit einem Schock davon.