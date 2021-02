Langenpreising: Freiwillige Feuerwehr plant Jubiläum

Während wir erst mal an diesen Sommer denken und hoffen, dass wir auf einige Veranstaltungen gehen können, ist die Freiwillige Feuerwehr in Langenpreising schon weiter. Kommendes Jahr wird sie nämlich 150 Jahre alt – und die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Am 25. Mai soll es losgehen – geplant ist ein Oldtimertreffen mit Weißwurstfrühshoppen, Zeltdiscopartys und ein Mittagessen in der Festhalle. Auch ein Logo gibt es schon – das Grobe steht also. Jetzt plant die Freiwillige Feuerwehr schonmal die Details.