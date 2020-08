Lars Eidinger kommt zum FSFF

Beim Fünf Seen Film Festival steht heute ein weiteres Highlight an.Der mehrfach ausgezeichnete Theater- und Filmschauspieler Lars Eidinger kommt. Im Seebad Starnberg wird er Open Air zur Aufführung des Films „Persischstunden“ anwesend sein. Darin spielt er einen NS-Kommandanten, der von einem belgischen Juden, der sich als Perser ausgibt, Farsi lernen will. Es sei eine große Ehre für unser Festival, dass Eidinger mit seinem neuen Film in Starnberg persönlich zu Gast sein wird, sagt Veranstalter Matthias Helwig.

