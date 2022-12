Last-Minute Geschenke

Gebrannte Mandeln aus der Mikrowelle

Ihr braucht:

200g ungeschälte Mandeln

4 EL brauner Zucker (kein weißer, der wird zu heiß)

2 ½ EL Wasser (nicht mehr, wird sonst zu klebrig)

1 TL Zimt

In einer mikrowellenfesten Schüssel Zimt, Zucker und Wasser zusammenmischen und für eine Minute bei 600 Watt in der Mikro schmelzen. Dann die Mandeln dazugeben und umrühren, dass die Mandeln schön voller Zuckermasse sind. Nun nochmal für 2 Minuten in die Mikro. Wieder rausnehmen, umrühren und ein letztes Mal für 2 Minuten in die Mikrowelle. Nun nochmal umrühren und die Mandeln dann auf einem Backpapier auskühlen lassen. Fertig!