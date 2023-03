Last-Minute-Ostergeschenke

Oft gibt es zu Ostern nur Ostereier und ein bisschen Schoki, wer aber doch Lust hat, eine Kleinigkeit zu verschenken, der kann kleine Ostergeschenke auch ganz leicht selber machen! Und bei diesen Last Minute Geschenkideen ist garantiert für jeden etwas dabei.

1. Kerzen in Osterei

Was ihr braucht:

Ein Ei

Wachs

Docht

Ein Wachsklebeplättchen (optional)

Variante 1:

Als erstes pustest ihr das Osterei aus und wascht es gründlich aus. Danach wird das Wachs im Wasserbad geschmolzen. Wachsreste von alten Kerzen gehen super!

In der Zwischenzeit wird das Ei vorbereitet. Am Besten geht das, wenn ihr den Docht am Boden des Eis festklebt. Zum Beispiel mit einem Wachsklebeplättchen. Der Docht sollte oben ein paar Zentimeter weit herausstehen. Das kleine Loch am Boden könnt ihr mit einem Wachsklebeplättchen oder mit genügend Klebeband verschließen.

Dann kommt das Wachs durch die obere Öffnung neben dem Docht in das Ei. Wenn man das Ei in einen Eierkarton stellt, geht das viel leichter! Weil das Wachs etwas zusammensackt, wenn es kalt wird, schüttert ihr am Besten nach ein paar Minuten nochmal etwas nach. Optimal wäre es, wenn ihr das ei über Nacht stehen lasst, dann könnt das Ei am nächsten Tag schälen und – Voilà!

Variante 2:

Das Ei in der Hälfte aufschlagen und ausgießen. Gerne könnt ihr die Schale auch anmalen.

Jetzt wieder das Wachs im Wasserbad schmelzen, den Docht an der Schale festkleben und das Wachs in die Schale geben. Aushärten lassen – fertig!

2. Backmischung für Osterkekse

Was ihr braucht:

Glas (ca. 450g)

100 g Mehl

1/2 TL Backpulver

35 g brauner Zucker

50 g weißer Zucker

35 g Haferflocken

Schokolinsen

Eine Backmischung in einem schönen Glas sieht cool aus, ist praktisch und blitzschnell gemacht! Einfach alle Zutaten aufeinander schichten, so dass es wie ein kleiner Regenbogen aussieht. Damit ist die Backmischung schon fertig.

3. Osterhasen-Kresse-Eier

Was ihr braucht:

Ei

Farbspray oder andere Farbe

Kresse & Erde

Ihr schlagt das Ei auf und wascht es ordentlich aus. Den größeren Teil der Schale nehmt ihr dann, wen nihr wollt, könnt ihr die Schale mit Farbspray einfärben. In das Ei könnt ihr dann die Kresse pflanzen. Schon ist das Mitbringsel fertig!