LBV ruft auch im Landkreis Erding zum Zählen der Wintervögel auf

Viele Vögel verbringen den Winter nicht im sonnigen Süden, sondern hier in Oberbayern. Um herauszufinden, wie viele und welche Vögel das sind, ruft der Landesbund für Vogelschutz auch hier im Landkreis Erding wieder zum Zählen auf. Eine Stunde lang soll man sich von morgen bis Sonntag Zeit nehmen und die Vögel im Garten oder am Balkon beobachten. Melden kann man seine Beobachtungen dann bis 17. Januar unter www.stunde-der-wintervoegel.de oder am 8. und 9. Januar per Telefon (10-18 Uhr): 0800 / 11 57 115.