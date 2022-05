LBV ruft zum Vogelzählen auf

Schon früh am Morgen hört man es wieder hier im Landkreis Ebersberg: Amseln, Spatzen oder Rotkehlchen. Unzählige Vögel sind wieder in den oberbayerischen Gärten unterwegs. Wie viele genau, das will jetzt der Landesbund für Vogelschutz wissen und ruft zum Vögelzählen auf. Die Stunde der Gartenvögel ist eine Langzeitstudie, bei der jedes Jahr alle Bürger Vogelsichtungen online melden können. So soll der Bestand überwacht werden. Weitere Infos und die Übersichtskarte mit den Vogelsichtungen findet ihr hier.