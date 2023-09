Wir haben fast nicht geglaubt, dass es wirklich funktioniert, aber unser Alex Maria Hiebl vom TOP FM Frühstücksradio hat den Test gemacht: Lebkuchen vom Grill! Und wisst ihr was? Es schmeckt einfach genial! Das süße herbstliche vom Lebkuchen und das würzige Aroma vom Grill – die perfekte Kombi. Also wir sind begeistert und wenn ihr es auch mal ausprobieren wollt, dann schmeißt den Grill an, wir haben das Rezept für euch.

Was ihr für ca. 30 – 40 Lebkuchen braucht:

6 Eier

3 EL Honig

2 EL Rum

180 g brauner Zucker

2 TL Zimt

3 TL Lebkuchengewürz

1 Prise Salz

250 g gemahlene Haselnüsse

250 g gemahlene Mandeln

200 g Zitronat (fein)

200 g Orangeat (fein)

ca. 40 Oblaten mit 7 bis 9 cm Durchmesser

Kuvertüre (optional)

Und so geht’s:

1. Gebt die Eier, den braunen Zucker und den Honig in eine Schüssel. Schlagt die Zutaten schaumig, bis eine cremige Konsistenz entsteht. Verwendet hierfür entweder eine Küchenmaschine oder einen Handmixer.

2. Hackt das Zitronat und Orangeat klein und gebt es zusammen mit Zimt, Lebkuchengewürz, einer Prise Salz, den Mandeln und den Haselnüssen in die auf gequirlte Ei-Zucker-Honig-Mischung.

3. Verwendet einen Holzlöffel, um alle Zutaten zu einem geschmeidigen Teig zu verrühren. Stellt sicher, dass die Zutaten gleichmäßig verteilt sind.

4. Füllt den Teig in einen Einwegspritzbeutel (alternativ klappt’s auch mit einem Gefrierbeutel).

5. Legt die Oblaten auf eine Arbeitsfläche und spritzt den Lebkuchenteig auf die Oblaten. Wenn ihr euch einen Löffel zur Hilfe nehmt, könnt ihr den Teig flach streichen und glätten. Für ein optimales Ergebnis empfehlen wir euch eine Lebkuchenglocke zu verwenden.

6. Wir empfehlen euch einen Grill, den man zu machen kann und eine Schale Wasser mit in den Grill zu geben, das erhöht nämlich die Luftfeuchtigkeit und verhindert das die Lebkuchen austrocknen.

7. Platziert die vorbereiteten Lebkuchen auf dem Grillrost und backt sie im vorgeheizten Grill für etwa 35 Minuten, bis sie goldbraun und durchgebacken sind.

8. Wenn ihr wollt, könnt ihr nach dem Abkühlen die Lebkuchen mit einer Glasur aus Kuvertüre bestreichen. Schmelzt dafür die Kuvertüre nach Packungsanweisung und verteilt sie gleichmäßig auf den Lebkuchen.

9. Und zu guter Letzt lasst ihr die Lebkuchen auf einem Rost vollständig abkühlen

Viel Spaß beim Grillen und lasst’s es euch schmecken!