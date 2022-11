Für Kinder gibt es kaum was Schöneres, als mit der Oma oder dem Opa durch den Garten zu tollen oder jetzt im Advent Plätzchen zu backen. Aber was, wenn die Großeltern nicht mehr leben oder weit weg wohnen? Dann kommen die Leihomas und Opas aus Germering ins Spiel. Und aktuell werden, wegen der großen Nachfrage, weitere Leihgroßeltern gesucht. Wie viel Zeit man in der Woche mit den Kindern verbringt, kann man sich in Absprache mit der Familie dann selber aussuchen.

Bewerbungen als Leih Oma oder Opa können an margarete@reifinger.de geschickt werden.