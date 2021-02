Lengdorf packt an. In der Gemeinde im Landkreis Erding haben am Wochenende rund 20 Freiwillige die Isen gesäubert. In die war zuletzt mal wieder durch einen Unfall Heizöl gelaufen. Wie der Erdinger Anzeiger berichtet, haben sich daher rund 20 Menschen privat zusammengefunden und Steine zu reinigen und Ölbindevliese zu verlegen.