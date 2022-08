Lenggries: Klimafreundlich zum Radeln in die Berge

Mit dem Radl hier in den oberbayerischen Bergen unterwegs sein und das ganz ohne Stress und das auch noch klimafreundlich. Das bietet die Firma Alpinrad diese Woche hier in Lenggries. Direkt nach dem Aussteigen aus dem Zug kann man hier am Bahnhof ein Mountain- oder Trekkingbike mieten, teilweise auch mit Elektro-Unterstützung. Nach einem sportlichen Tag kann man das Radl dann am selben Abend wieder am Bahnhof abgeben und sich mit dem Zug auf dem Heimweg machen. Alle Infos zu der Aktion findet ihr hier.