Lenny Kravitz über Mick Jagger: „Sein Gesang ist atemberaubend“

Der New Yorker Rocksänger Lenny Kravitz hatte eigentlich mal die Jackson Five als seine Lieblingsband bezeichnet, aber scheinbar hat es ihm auch der Sound der Rolling Stones angetan. Insbesondere der Gesang von Mick Jagger. Dieser sei atemberaubend, perfekt nach seinen ganz eigenen Maßstäben. Wie er im Musikmagazin RollingStone schreibt, fasziniert Lenny Kravitz an Jagger vor allem die Wandlungsfähigkeit: In manchen Songs, wie „Angie“, werde er zu einem anderen Menschen. Ob sich der 57-jährige Kravitz vom 78-jährigen Mick Jagger musikalisch vielleicht noch etwas abschaut, müssen wir dann wohl abwarten.