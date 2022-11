Erneut blockieren in München Klimaaktivisten der Gruppe „Letzten Generation“ den Autoverkehr. Betroffen ist heute Morgen die Luitpoldbrücke am Friedensengel. Aktuell sitzen noch 13 Klimaaktivisten im Gefängnis Stadelheim in Präventivhaft, weil sie angekündigt hatten, ihre Blockaden zu wiederholen.