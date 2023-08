„Letzte Generation“ macht München ab morgen zur Protesthochburg

Oberbayern soll zur Protesthochburg der Aktivistengruppe „Letzte Generation“ werden. Ab morgen, 8 Uhr wollen sie Straßen in ganz München blockieren. Die Polizei will deshalb ab morgen früh deutlich mehr Präsenz zeigen. Denn wo genau die Aktionen der Klimaaktivisten stattfinden, ist noch unklar. Überall in der Stadt sollen Einsatzgruppen bereitstehen. Die Beamten wollen so möglichst verhindern, dass sich die Aktivisten überhaupt irgendwo festkleben können. Trotzdem rät die Polizei allen Pendlern, morgen auf öffentliche Verkehrsmittel auszuweichen und die Innenstadt zu meiden. Die Aktivistengruppe „Letzte Generation“ hat angekündigt, ab morgen wochenlang Protestaktionen in München durchführen zu wollen. So wollen sie auf die unzureichenden Maßnahmen der Bundesregierung beim Klimaschutz aufmerksam machen. Bayern steht besonders im Visier der Aktivisten, weil der Freistaat ihrer Ansicht nach beim Klimaschutz am meisten hinterherhinkt. Zuletzt hatten die Aktivisten bereits Straßen in Würzburg, Nürnberg und Regensburg blockiert.