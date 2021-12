Lichtkunst am Schafhof und Weihnachtsstimmung in der Freisinger Innenstadt

Genauso wie die Christkindlmärkte musste leider auch der Kunsthandwerkermarkt hier am Schafhof in Freising jetzt am zweiten Advent ausfallen. Für kunstbegeisterte Nachtschwärmer gibt es aber ein Ersatzprojekt. Das Künstlerduo „Lightning Karschalls“ aus Dachau zeigen eine beleuchtete Outdoor-Kunstinstallation. Und danach kann man direkt weiter Weihnachtsstimmung in der Freisinger Innenstadt genießen. Hier sind nicht nur die Geschäfte festlich geschmückt, eigentlich ist die Innenstadt gerade auch eine große Baustelle. Die macht aber in der Adventszeit Pause und die Absperrungen wurden so weit zurückgebaut, dass Platz ist fürs Weihnachtsshopping.