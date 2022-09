Lieblingsbäume Fotoaktion des LBV

Bäume produzieren Sauerstoff, spenden Schatten und kühlen die Umgebung. Außerdem sind sie Lebensraum für unzählige Tierarten. Und um die Bäume in Zukunft noch besser zu schützen, sucht der LBV jetzt hier in Fürstenfeldbruck zusammen mit allen Bürgern die Charakterbäume der Region. Mitmachen ist ganz leicht. Entweder ihr macht ein Foto vom Lieblingsbaum und postet es auf der Facebook oder Instagram-Seite des LBV Fürstenfeldbruck oder ihr schickts per Mail.

Die E-Mail-Adresse:

fuerstenfeldbruck@lbv.de