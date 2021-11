Lieferengpässe bis in den Sommer

Die deutschen Einzelhändler erwarten Lieferprobleme bis weit in den Sommer hinein. Dem Münchner Ifo-Institut zufolge wird die Produktauswahl zu Weihnachten und noch lange danach eingeschränkt sein. Diese Lieferprobleme werden sich laut Ifo auch in den Preisen des Weihnachtsgeschäfts niederschlagen. Am pessimistischsten sind die Fahrradhändler, die bis in das übernächste Jahr mit Nachschubproblemen rechnen. Die Möbelhändler erwarten noch gut ein Jahr Lieferschwierigkeiten, Spielzeughändler und Baumärkte gehen von 10 bis 11 weiteren problematischen Monaten aus.