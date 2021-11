Die gelben Säcke in Deutschland werden knapp. Wie das Landratsamt Freising heute mitteilt, gibt es eine Knappheit bei recycelten Stoffen und dadurch können nicht genügend gelbe Säcke produziert werden. In manchen Gemeinden im Landkreis Freising sind nun alle Vorräte aufgebraucht. Wenn Bürger keine gelben Säcke mehr haben, sollen sie ihren Leichtverpackungsmüll in durchsichtige Müllsäcke geben. Die Abfuhrunternehmen haben zugesichert, auch diese mitzunehmen.