Wo soll ein Atomendlager entstehen? In ganz Deutschland wird nach einem passenden Ort gesucht. Und im Landkreis Freising kommen sechs Gemeinden dafür in Frage. Wie dem Kreisausschuss berichtet wurde, kommen die Orte Nandlstadt, Au, Rudelzhausen, Gammelsdorf, Mauern und Hörgertshausen geologisch in Frage. Die betroffenen Gemeinden können sich nun zu Fachkonferenzen anmelden.