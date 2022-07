Lkw müssen ab heute auf der Autobahn bleiben

Lkw-Fahrer in Richtung Österreich brauchen heute wieder viel Geduld. Seit einer Stunde führt Tirol an der Grenze bei Kiefersfelden wieder eine Blockabfertigung für Lastwagen durch. Maximal 300 Lkw pro Stunde dürfen in Richtung Brenner fahren. In Bayern sorgt dieses Vorgehen schon lange für Kritik. Erstmals wird nun ab heute verhindert, dass Lastwagen den Stau über die Landstraße umfahren. Entlang der A8 und der A93 in Oberbayern gibt es ab heute Durchfahrtsverbote für Lkw. Ein Großaufgebot der Polizei soll kontrollieren, dass die Lkw auch wirklich auf der Autobahn bleiben. Der Stau bis ins Münchner Umland könnte damit heute noch länger werden.