Höhenbeschränkungen und Lkw – das kann manchmal eine unglückliche Kombination sein. So auch bei einer Tankstelle in Schondorf am Ammersee. Am Freitag wollte ein Lkw-Fahrer tanken. Jedoch missachtete er die Höhenbeschränkung, krachte mit seinem Lkw gegen das Dach und riss es teilweise ab. Als der Inhaber die Polizei rief, fuhr der Lkw-Fahrer allerdings weg.