Um kurz nach halb 8 am Freitag sind am Mittleren Ring beim Olympiagelände zwei Lastwagen zusammengestoßen und haben bei dem Unfall Feuer gefangen. Einer der beiden Fahrer konnte sich noch aus seinem Fahrzeug retten, der andere ist laut Feuerwehr gestorben. Das Feuer wurde zwar mittlerweile gelöscht, es sind aber Stoffe ausgelaufen, die noch beseitigt werden müssen. Die Landshuter Allee Richtung Süden wird voraussichtlich noch bis in den späten Nachmittag gesperrt bleiben.