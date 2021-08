Ein Stück Kinogeschichte ist in Finning im Landkreis Landsberg in Flammen aufgegangen. Der Filmemacher Wolf Gaudlitz ist seit 23 Jahren mit seinem Cinemamobil, einem mobilen Kino durch den Landkreis gefahren. Selbst in Afrika hat er damit schon Filme gezeigt. Jetzt hat der Wohnmobillaster aber während einer Fahrt einfach zum Brennen angefangen, die Feuerwehr konnte ihn nicht mehr retten.