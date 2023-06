LMU Forschung: Probanden für Herz-Studie gesucht

Wie reagieren Herz und Gefäße von Jugendlichen auf Höhe? Dazu forschen jetzt Kinderkardiologen der LMU hier in Lenggries. Konkret geht es um Situationen wie Langstreckenflüge oder einer langen Wanderung. Für die Experimente werden jetzt noch Probanden gesucht, gesunde Menschen zwischen 8 und 28 Jahre, vor allem aber Kinder und Jugendliche. Wenn die Untersuchungen an den gesunden Kindern fertig sind, erhoffen sich die Forscher, junge Menschen mit Herz- oder Lungenerkrankungen besser beraten und behandeln zu können. Zum Beispiel bevor sie in den Urlaub fliegen, ob sie die lange Reise auch vertragen. Die Tests dauern eine bis eineinhalb Stunden – dafür gibt es eine Aufwandsentschädigung in Form eines Büchergutscheins in Höhe von 50 Euro. Konkret werden die Gefäße, das Herz und die Belastbarkeit auf einem Fahrradergometer untersucht.

Wer Interesse hat, kann sich per Mail an hypoxiestudie@web.de oder per SMS unter der Nummer 01 5201800733 melden.