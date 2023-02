LMU-Studie: Ärzte und Apotheker sollen zusammenarbeiten

Viele ältere Menschen nehmen den ganzen Tag über viele verschiedene Medikamente. Gerade wenn spontan wegen einer Krankheit etwas dazukommt, können die aber unerwünschte Wechselwirkungen haben. Eine neue Studie der Ludwig-Maximilians-Universität hier in München soll jetzt die Medikamenten-Experten zusammenbringen. Zwei Jahre lang arbeiten eine Hausarztpraxis und eine Apotheke zusammen und stimmen die Medikamente ihrer Patienten aufeinander ab. Jetzt werden noch Studienteilnehmer gesucht. Melden könnt ihr euch per Mail an: projekt-partner@med.uni-muenchen.de. Weitere Infos zur Studie findet ihr hier.