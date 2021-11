Hühner, Puten und anderem Geflügel in Oberbayern droht der Lockdown. Wie das Landratsamt Landsberg heute mitteilt, ist die Vogelgrippe auf dem Vormarsch und es hat bereits erste Fälle in Bayern gegeben. Es sei zu befürchten, dass Wildvögel das H5N1-Virus bald auch nach Oberbayern bringen. Dann darf Geflügel in einem bestimmten Umkreis nicht mehr im freien gehalten werden. Für uns Kunden bedeutet das zum Beispiel, dass wir dann keine Eier mehr aus Freilandhaltung bekommen.