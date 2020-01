In Herrsching wird es heute Abend wieder richtig laut in der GCDW-Arena. Da steigt in der 1. Volleyballbundesliga das Lokalderby zwischen den WWK Volleys Herrsching und Alpenvolley Haching. Erster Aufschlag ist um 18:30 Uhr. Und wer es nicht in die Halle schafft – das Spiel wird auch live auf Sport 1 übertragen.