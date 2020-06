Es sind Städte, die man in einem Atemzug nennt. London, Mailand, Paris und Poing. Wer zeigen möchte, wo er herkommt, kann das jetzt tun. Denn die Initiative „Weltstadtvorstadt mit Herz“ hier aus Poing verkauft Ihr Motto ab sofort auf T-Shirts und zeitgemäß auch auf Mundschutzmasken. Und damit sieht man nicht nur gut aus, sondern tut auch etwas Gutes. Denn ein Teil der Einnahmen wird an die Stiftung Regenbogen gespendet. Die unterstützt Jugendliche und junge Erwachsene in Ghana, damit sie Schul- und Berufsausbildung absolvieren können. Die T-Shirts und Masken gibt’s bei der Boutique „Schnick Schnack“ zu kaufen.